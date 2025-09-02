Каббалист задержан по подозрению в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

Суд разрешил к публикации информацию об аресте каббалиста Разиэля Дахана по подозрению в мошенничестве с целью незаконного получения пособий от Ведомства национального страхования, и в сокрытии миллионов шекелей доходов от Налогового управления.

Расследование было начато на основании информации о том, что Дахан не отвечает условиям для получения пособия по инвалидности, и проводилось совместно следователями "Битуах Леуми" и Налогового управления.

В рамках расследования были проведены обыски и изъятие документов и компьютерных материалов. После допроса Дахан был доставлен в мировой суд Ришон ле-Циона, который освободил его на ограничительных условиях.

Дахан пытался добиться запрета на публикацию своего имени, однако окружной, а затем Верховный суды отклонили его ходатайство.