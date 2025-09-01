"Квартира со скидкой" станет доступна вдовам и вдовцам без детей

Земельное управление Израиля планирует утвердить предложение министра строительства Хаима Каца расширить категорию льготников "хасрей дира" (не имеющих собственного жилья) на бездетных вдов и вдовцов моложе 35 лет.

После утверждения этого предложения молодые одинокие вдовы и вдовцы смогут участвовать в лотереях "Квартира со скидкой" ("Дира ба-анаха") и приобретать жилье по субсидированной цене.

В связи с этим предложением министерство строительства продлит возможность подать просьбу на получение удостоверения льготника ("теудат закаут") до 14 сентября, чтобы дать возможность вдовам и вдовцам моложе 35 лет принять участие в нынешнем розыгрыше.

Запись на лотерею также будет продлена и закроется 15 октября.

По словам министра строительства, речь идет об исправлении несправедливой ситуации, поскольку эти люди могли бы реализовать свои права, если бы не потеряли своих супругов. "Этот шаг хоть немного облегчит проблемы овдовевших в результате войны", – подчеркнул Хаим Кац.

Десятый розыгрыш субсидированных квартир стартовал 10 августа, в лотерее разыгрываются 7479 квартир в разных городах по всей стране, включая Нетанию, Раанану, Кирьят-Бялик, Акко, Афулу, Иерусалим, Явне и другие. Впервые в этом розыгрыше до 50% квартир будут выделены для активных резервистов, из них до 25% – для бойцов.