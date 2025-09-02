x
02 сентября 2025
Экономика

"Не получил – не платишь": изменен порядок оплаты госпошлины при сделках с недвижимостью

Недвижимость
Минюст
время публикации: 02 сентября 2025 г., 13:58
"Не получил – не платишь": изменен порядок оплаты госпошлины при сделках с недвижимостью
Управление по регистрации и урегулированию прав на недвижимость при министерстве юстиции Израиля сообщает о новом порядке оплаты: в государственных онлайн-сервисах госпошлина отныне взимается не при подаче заявки, а только в момент придания юридической силы запрашиваемому действию.

До сих пор платеж был условием принятия заявки к рассмотрению – при отказах и приостановках заявителям приходилось добиваться возврата.

Теперь же будет реализован принцип: "не получил – не платишь", то есть пока записи нет – деньги с заявителя не списываются.

По данным управления, ежегодно поступало около 5000 заявлений на возврат пошлины, что создавало бюрократическую нагрузку на граждан, адвокатов и сотрудников управления, а также приводило к ошибкам при частичных возвратах.

