Найден мертвым солдат-одиночка из США, отслуживший 725 дней на войне. Спор о статусе и церемонии

Солдат-одиночка Йегошуа (Джош) Бун, 27-летний резервист ЦАХАЛа, репатриировавшийся из штата Айдахо (США), был найден мертвым у себя дома спустя примерно две недели после освобождения из резерва.

Как пишет "Исраэль а-Йом", Йегошуа служил 725 дней с 7 октября 2023 года (в том числе как снайпер, на направлениях Газы и Ливана), а в последние месяцы, по словам его товарищей, столкнулся с тяжелыми психологическими последствиями длительной службы.

Обстоятельства его смерти выясняются.

Друзья и бывшие командиры Буна заявляют, что он "буквально не выходил из боя": когда одно подразделение уходило на отдых, он по собственной инициативе присоединялся к другому. На завершающем этапе Йегошуа служил в составе бригады "Кармели".

Судя по публикациям в СМИ, армия направляла Буна в реабилитационное учреждение, однако в конце декабря 2025 года его освободили из резерва (в публикациях это связывают с исчерпанием лимита резервистских дней), после чего он оказался дома – и вскоре был найден мертвым.

Из-за того, что смерть наступила после завершения службы, Бун не подпадает под автоматическое признание "павшим военнослужащим ЦАХАЛа". Возникла дискуссия о статусе, церемонии и месте захоронения: его близкие и сослуживцы требуют признания заслуг и захоронения с воинскими почестями на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме.

В связи с этим трагическим случаем в СМИ упоминается, что "комиссия Альмоза", которая обсуждала подход к ситуациям, когда военнослужащие ЦАХАЛа сводят счеты с жизнью из-за последствий службы, и пришла к выводу, что в таких случаях может применяться категория "скончался вследствие службы". Однако с выводами комиссии согласны далеко не все родственники, лишившиеся своих близких – семьи некоторых погибших оспаривали подход комиссии в БАГАЦ.