Осторожно, мошенники: в аэропорту Бен-Гурион нет услуг парковщика

Управление аэропортов опубликовало предупреждение для пассажиров, которые желают заказать услугу парковщика в аэропорту имени Бен-Гуриона.

В сообщении подчеркивается, что в аэропорту нет такого типа услуг, и что любой, кто предлагает их, действует незаконно, без надзора, и может причинить серьезный ущерб пассажирам.

Следует отметить, что в аэропорту работают несколько компаний, которые предлагают эту услугу, однако они работают без лицензии или какого-либо контроля.

Согласно управлению, "в отдел жалоб общественности аэропорта Бен-Гурион недавно поступило множество обращений от пассажиров, которые пользовались этой услугой и, вернувшись из-за границы, обнаружили, что их автомобиль проехал сотни и даже тысячи километров во время их отпуска, был поврежден или на него были выписаны штрафы за нарушения ПДД".

"Управление не несет ответственности за ущерб, причиненный пассажирам или автомобилям, и любой, кто выбирает такую услугу, берет на себя всю полноту риска. В связи с многочисленными случаями Управление аэропортов решило ужесточить меры против тех, кто предлагает эту услугу, с целью удалить их с территории аэропорта Бен-Гурион".