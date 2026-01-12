x
Курс валют в Израиле 12 января 2026 года: шекель укрепляется, доллар самый дешевый за три года

время публикации: 12 января 2026 г., 15:39 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 15:42
Курс валют в Израиле 12 января 2026 года: шекель укрепляется, доллар самый дешевый за три года
Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 12 января, валютные торги завершились снижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 0,631% и составил 3,150 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,265% и составил 3,682 шекеля за €1.

Отметим, что курс доллара по отношению к шекелю в настоящее время самый низкий примерно за три года.

