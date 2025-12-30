x
30 декабря 2025
Впервые за два года цена бензина в Израиле опустится ниже 7 шекелей за литр

Впервые за два года цена бензина в Израиле опустится ниже 7 шекелей за литр
Flash90. Фото: О.Нахшон

Управление топлива в министерстве энергетики сообщило, что в ночь на четверг, 1 января 2026 года, стоимость литра бензина с октановым числом 95 в Израиле снизится на 26 агорот и составит 6,85 шекелей.

В последний раз литр бензина стоил менее 7 шекелей в декабре 2023 года.

Стоимость обслуживания составит 25 агорот за литр.

Литр бензина в Эйлате подешевеет на 23 агоры до 5,8 шекеля.

Причиной резкого снижения стоимости бензина стало укрепление шекеля с параллельным снижением мировых цен на нефть.

