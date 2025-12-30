Правительство Испании освободило Airbus от бойкота Израиля, чтобы сохранить рабочие места

Менее чем через два месяца после введения полного запрета на сотрудничество с израильскими оборонными компаниями, правительство Испании предоставило корпорации Airbus освобождение от этого запрета.

В протоколе заседания правительства, на котором было принято означенное решение, указано, что самолеты Airbus обладают "большим промышленным и экспортным потенциалом" и считаются жизненно важными для сохранения тысяч квалифицированных рабочих мест в стране

На долю концерна приходится около 60% авиационного и оборонного экспорта страны, а его штат в Испании составляет 14 тысяч человек.

На заводах Airbus в Мадриде и Севилье производятся транспортные самолеты A400M и C295, самолет-заправщик A330 MRTT, а также разведывательные беспилотники SIRTAP, и во всех них используются израильские технологии. Согласно протоколу, Airbus работает с Министерством обороны Испании над разработкой "плана отказа от израильских технологий", однако без дополнительных подробностей.