Пентагон заказал для Израиля 25 самолетов F-15IA

Министерство обороны США направило корпорации Boeing заказ на покупку 25 боевых самолетов F-15IA на сумму 8,6 миллиарда долларов с опционом на покупку еще 25 самолетов.

F-15IA – израильская модификация продвинутой версии самолета F-15, предназначенная для укрепления воздушного превосходства Израиля и сохранения его стратегических ударных возможностей на годы вперед.

Государственный департамент США утвердил сделку в 2024 году вместе со сделкой по модернизации действующих F-15I. Сделка была окончательно согласована еще в августе 2025 года, и является самой дорогой покупкой израильских ВВС.

F-15IA основан на модели EX и включает новые авионические системы, особо мощный бортовой компьютер (87 млрд операций в секунду) и современный радар с активной фазированной антенной решеткой (AESA).

Самолет имеет дальность полета более 2,2 тысяч км, потолок высоты более 18 километров и грузоподъемность более 13 тонн. Согласно Boeing, новый самолет экономичнее F-15I и имеет повышенный ресурс (свыше 20 000 летных часов).