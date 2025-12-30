Управление по защите частной жизни начало проверку компаний интернет-торговли

Управление по защите частной жизни инициировало отраслевую проверку интернет-торговли в стране на предмет соответствия требованиям вступившей в силу в августе 2024 года поправки 13 к Закону о защите частной жизни.

Как сообщает "Глобс", в управлении завершили переходный период, в рамках которого компании-нарушители получали предупреждения и минимальные санкции, и переходят к полноформатному правоприменению.

Поправка расширила определение понятий "персональные данные", "обработка данных" и "держатель данных", перенесла юридическую ответственность за информационную безопасность на организацию в целом, определила обязательные механизмы защиты данных и существенно расширила полномочия управления в сфере правоприменения, включая право налагать значительные финансовые санкции.

Размер штрафов может колебаться от нескольких тысяч шекелей за малое нарушение фирмой с небольшой базой данных до миллионов шекелей за сокрытие информации о киберинциденте с базой данных, требующей высокого уровня защиты.