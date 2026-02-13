x
Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа прокомментировал ситуацию в сфере безопасности

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 февраля 2026 г., 17:31 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 17:31

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин прокомментировал опасения, касающиеся возможного конфликта с Ираном.

"И в эту субботу мы продолжаем следить за происходящим на всем Ближнем Востоке и хорошо подготовлены на всех направлениях. Инструкции Командования тылом не претерпели никаких изменений. Если произойдут изменения – мы обновим информацию соответствующим образом", – заявил он.

