Пресс-секретарь ЦАХАЛа прокомментировал ситуацию в сфере безопасности

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфи Дефрин прокомментировал опасения, касающиеся возможного конфликта с Ираном.

"И в эту субботу мы продолжаем следить за происходящим на всем Ближнем Востоке и хорошо подготовлены на всех направлениях. Инструкции Командования тылом не претерпели никаких изменений. Если произойдут изменения – мы обновим информацию соответствующим образом", – заявил он.