В Израиле от кори умер девятилетний мальчик

Девятилетний мальчик скончался от кори после того, как был госпитализирован в критическом состоянии. Об этом сообщил изрильский минздрав, отметив, что ребенок не был привит от этой болезни.

В министерстве подчеркнули, что речь идет о заболевании, которое можно предотвратить с помощью эффективной и безопасной вакцины. Также сообщается, что "среди 14 других случаев летального исхода большинство – здоровые дети без хронических заболеваний, которые не были привиты".

Минздрав рекомендует родителям младенцев, получивших одну дозу вакцины в возрасте 6-11 месяцев, не посещать вместе с детьми массовых мероприятий из-за опасности заражения.