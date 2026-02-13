x
13 февраля 2026
|
последняя новость: 17:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 февраля 2026
|
13 февраля 2026
|
последняя новость: 17:31
13 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Здоровье

В Израиле от кори умер девятилетний мальчик

Корь
время публикации: 13 февраля 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 13 февраля 2026 г., 16:26
В Израиле от кори умер девятилетний мальчик
Chaim Goldberg/Flash90

Девятилетний мальчик скончался от кори после того, как был госпитализирован в критическом состоянии. Об этом сообщил изрильский минздрав, отметив, что ребенок не был привит от этой болезни.

В министерстве подчеркнули, что речь идет о заболевании, которое можно предотвратить с помощью эффективной и безопасной вакцины. Также сообщается, что "среди 14 других случаев летального исхода большинство – здоровые дети без хронических заболеваний, которые не были привиты".

Минздрав рекомендует родителям младенцев, получивших одну дозу вакцины в возрасте 6-11 месяцев, не посещать вместе с детьми массовых мероприятий из-за опасности заражения.

Здоровье
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 10 февраля 2026

Минздрав объявил 15-м очагом заболевания корью поселок Иммануэль
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 04 февраля 2026

Еще один маленький ребенок умер от кори в Иерусалиме