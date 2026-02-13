В Британии приговорили к пожизненному сроку террористов, готовивших атаку на еврейскую общину

Королевский суд Престона приговорил к пожизненному заключению 38-летнего Валида Саадауи и 52-летнего Амара Хуссейна, которые, по утверждению полиции, планировали "самый смертоносный теракт в Соединенном Королевстве": нападение на еврейскую общину в Манчестере, сообщает ВВС.

Минимальный срок, который они должны провести в тюрьме – 37 и 26 лет соответственно, после этого они получат возможность просить об условно-досрочном освобождении.

Обвиняемые, как считает суд, организовали контрабанду оружия в Великобританию в рамках "плана, вдохновленного ИГ". Ключевую роль в срыве этих планов сыграл оперативник, работающий под прикрытием, заявила полиция Большого Манчестера.

Валид Саадауи – житель деревни Абрам в адмиминистративном районе Уиган и уроженец Туниса, отец двоих детей. Амар Хуссейн, согласно официальной информации, не имеет определенного места жительства.

Саадауи намеревался провести в Великобританию четыре автомата Калашникова, два пистолета и 900 патронов. За несколько месяцев до этого он внес депозит за оружие, договорившись с человеком по именем Фарук – однако под этим именем скрывался оперативник.

8 мая 2024 года он пришел забрать часть оружия на парковку отеля в Болтоне. Задерживать его отправились более 200 сотрудников полиции из отдела по борьбе с терроризмом, а оружие было деактивированным.

Валид привлек к себе внимание постами в фейсбуке: он использовал около 10 аккаунтов с разными именами (ни одно из них не было его настоящим именем), чтобы распространять радикальные взгляды.

Саадауи и Хуссейн были признаны виновными в подготовке терактов с 13 декабря 2023 года по 9 мая 2024 года, а младший брат Валида, 36-летний Билель Саадауи, признан виновным за несообщение информации о готовящихся нападениях. Его приговорили к шести годам тюрьмы.