Экономика

От Осло до Ташкента: "Исраэйр" опубликовал расписание полетов на лето 2026 года

время публикации: 30 декабря 2025 г., 07:09 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 07:09
От Осло до Ташкента: "Исраэйр" опубликовал расписание полетов на лето 2026 года
Olivier Fitoussi/Flash90

Авиакомпания "Исраэйр" опубликовала расписание полетов на летний сезон 2026 года, в котором добавила пять новых направлений.

С июня до конца августа компания будет выполнять один рейс в неделю в Осло, столицу Норвегии. С мая дважды в неделю будут обслуживаться маршруты в Бари и Болонью (Италия) и в Дюссельдорф (Германия), и четыре рейса в неделю в Ташкент (Узбекистан). С апреля авиакомпания будет выполнять шесть рейсов в неделю в Ираклион (Крит).

Также компания продолжит выполнять 14-15 рейсов в неделю в Афины, 15 рейсов в неделю в Будапешт, 16-18 рейсов в неделю в Батуми. Будут продолжать обслуживаться маршруты в Салоники, Пафос, Корфу, Родос, Лондон, Прагу, Верону, Неаполь, Зальцбург, Вену, Рим.

