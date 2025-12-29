Минфин определился с сокращением налоговой льготы на покупку электромобиля

Министерство финансов и финансовая комиссия Кнессета достигли компромисса по налоговой льготе на покупку электромобилей.

Согласно этой договоренности, 1 января 2026 года налог на покупку электромобиля вырастет с 45% до 48%, а не до 52%, как планировалось ранее.

В то же время потолок налоговой льготы снизится с 35 тысяч шекелей до 22 тысяч шекелей от базовой стоимости электромобиля для импортера, а не до 30 тысяч, как предполагалось изначально. Все, что сверх этой суммы, облагается налогом в 83%

Параллельно достигнута договоренность о сохранении "налога на роскошь" на автомобили с каталожной ценой свыше 300 тысяч шекелей. По требованию комиссии этот указ будет действовать три года, а не бессрочно, как предлагалось в первоначальной редакции.