Минфин определился с сокращением налоговой льготы на покупку электромобиля
время публикации: 29 декабря 2025 г., 23:53 | последнее обновление: 29 декабря 2025 г., 23:54
Министерство финансов и финансовая комиссия Кнессета достигли компромисса по налоговой льготе на покупку электромобилей.
Согласно этой договоренности, 1 января 2026 года налог на покупку электромобиля вырастет с 45% до 48%, а не до 52%, как планировалось ранее.
В то же время потолок налоговой льготы снизится с 35 тысяч шекелей до 22 тысяч шекелей от базовой стоимости электромобиля для импортера, а не до 30 тысяч, как предполагалось изначально. Все, что сверх этой суммы, облагается налогом в 83%
Параллельно достигнута договоренность о сохранении "налога на роскошь" на автомобили с каталожной ценой свыше 300 тысяч шекелей. По требованию комиссии этот указ будет действовать три года, а не бессрочно, как предлагалось в первоначальной редакции.