29 декабря 2025
Экономика

Минфин определился с сокращением налоговой льготы на покупку электромобиля

время публикации: 29 декабря 2025 г., 23:53
Nati Shohat/Flash90

Министерство финансов и финансовая комиссия Кнессета достигли компромисса по налоговой льготе на покупку электромобилей.

Согласно этой договоренности, 1 января 2026 года налог на покупку электромобиля вырастет с 45% до 48%, а не до 52%, как планировалось ранее.

В то же время потолок налоговой льготы снизится с 35 тысяч шекелей до 22 тысяч шекелей от базовой стоимости электромобиля для импортера, а не до 30 тысяч, как предполагалось изначально. Все, что сверх этой суммы, облагается налогом в 83%

Параллельно достигнута договоренность о сохранении "налога на роскошь" на автомобили с каталожной ценой свыше 300 тысяч шекелей. По требованию комиссии этот указ будет действовать три года, а не бессрочно, как предлагалось в первоначальной редакции.

