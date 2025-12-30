NVIDIA хочет купить стартап Амнона Шаашуа за 3 миллиарда долларов

Американский производитель чипов для ИИ-технологий NVIDIA находится на продвинутой стадии переговоров о покупке израильской стартап-компании AI21 Labs, основанной профессором Амноном Шаашуа.

Как сообщает "Калькалист", текущая оценка сделки составляет 2-3 миллиарда долларов при рыночной стоимости в 1,4 миллиарда долларов.

NVIDIA входит в число инвесторов AI21 Labs, наряду с наряду с Google и Intel Capital. С 2017 году стартап Амнона Шаашуа, Йоава Шохама и Ори Гошена мобилизовал 720 миллионов долларов.

Компания входит в узкий круг независимых разработчиков больших языковых моделей (LLM) - ресурсоемкого направления, требующего передовых исследовательских возможностей и огромных вычислительных мощностей. В настоящее время в AI21 работают около 200 сотрудников, большинство из которых имеют ученые степени и уникальный опыт разработки систем искусственного интеллекта.

В отличие от моделей, ориентированных на широкую аудиторию, AI21 фокусируется на корпоративном рынке.

Профессор Шаашуа был основателем компании Mobileye, разработчика автоматических технологий для безопасного вождения автомобилей и для автономных автомобилей, купленного корпорацией Intel в 2017 году за 15,3 миллиарда долларов, и сооснователем цифрового банка One Zero.