x
30 июля 2026
|
последняя новость: 08:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
30 июля 2026
|
30 июля 2026
|
последняя новость: 08:42
30 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

BMW хочет отправить на пенсию 8000 сотрудников

Автомобили
Рынок труда
время публикации: 30 июля 2026 г., 08:40 | последнее обновление: 30 июля 2026 г., 08:40
BMW хочет отправить на пенсию 8000 сотрудников
0:00 0:00
BMW хочет отправить на пенсию 8000 сотрудников
AP Photo/Jack Dempsey

Германский автомобилестроительный концерн BMW намерен в ближайшие годы стимулировать выход на пенсию около 8000 сотрудников с целью сократить издержки.

В отличие от Volkswagen, который в июне заявил о возможном увольнении до 100 тысяч сотрудников к 2030 году, в случае BMW речь идет о программах добровольного выхода на пенсию, которые будут сопровождаться денежными выплатами и льготными условиями.

По оценкам германских СМИ, около половины уходящих сотрудников будут из Германии, а остальные - с заводов компании по всему миру. Всего в концерне занято около 154 тысяч человек.

Новая объявленная программа, по имеющимся публикациям, начнется в октябре этого года и продлится до конца 2027 года, охватывая сотрудников всех подразделений, кроме производственных.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook