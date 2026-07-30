BMW хочет отправить на пенсию 8000 сотрудников

Германский автомобилестроительный концерн BMW намерен в ближайшие годы стимулировать выход на пенсию около 8000 сотрудников с целью сократить издержки.

В отличие от Volkswagen, который в июне заявил о возможном увольнении до 100 тысяч сотрудников к 2030 году, в случае BMW речь идет о программах добровольного выхода на пенсию, которые будут сопровождаться денежными выплатами и льготными условиями.

По оценкам германских СМИ, около половины уходящих сотрудников будут из Германии, а остальные - с заводов компании по всему миру. Всего в концерне занято около 154 тысяч человек.

Новая объявленная программа, по имеющимся публикациям, начнется в октябре этого года и продлится до конца 2027 года, охватывая сотрудников всех подразделений, кроме производственных.