ЦАХАЛ ликвидировал командира снайперов ХАМАСа и участника резни 7 октября. Видео

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации Ахмада Хишама Махмуда Луха, возглавлявшего снайперскую группу батальона Нусейрат террористической организации ХАМАС. Удар был нанесен в начале недели по цели на юге сектора Газы.

По данным армии, Лух оставался последним руководителем снайперской группы батальона Нусейрат. Его ликвидация стала продолжением серии операций против командиров снайперских подразделений этого батальона.

В ходе еще одного удара, нанесенного в тот же день на севере сектора Газы, был ликвидирован Махмуд Али Махмуд Таруш, командир взвода военного крыла ХАМАСа. В ЦАХАЛе заявили, что он участвовал во вторжении на территорию Израиля во время нападения 7 октября 2023 года.