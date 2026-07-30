Прокуратура Ливана выпустила ордер на арест миллиардера Сахнауи за встречу с Нетаниягу

Государственный прокурор Ливана Ахмад Рами аль-Хадж издал ордер на арест Антона Сахнауи, ливанского миллиардера и партнера бывшей посланницы президента США в Ливане Морган Ортагос.

Как отмечает телеграм-канал "Война и мир на Ближнем Востоке", поводом стало нахождение в одном кадре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу на мероприятии в Вашингтоне.

По данным Reuters, мероприятие в память о сенаторе Линдси Грэме организовали Антон Сахнауи и бывший американский дипломат Морган Ортагус. Группа ливанских адвокатов потребовала расследовать его действия как возможное нарушение запрета на контакты с гражданами Израиля.

Антон Набиль Сахнауи – ливанский банкир, предприниматель, медиамагнат и кинопродюсер, один из наиболее влиятельных представителей банковской элиты Ливана. Он родился 3 ноября 1972 года в Бейруте в известной христианской семье. Его отец – банкир Набиль Сахнауи, мать Май Шехаб происходила из рода ливанского эмира Башира Шехаба II. Сахнауи учился в иезуитском колледже Нотр-Дам-де-Жамур, затем окончил Университет Южной Калифорнии в США. С 2007 года Сахнауи возглавляет Société Générale de Banque au Liban (SGBL) в должности председателя совета директоров и генерального директора. Ему принадлежит 51,65% акций банка. Под его руководством группа расширила деятельность за пределы Ливана, в том числе приобрела банковские активы во Франции и Монако. Сахнауи остается председателем совета директоров европейской банковской группы Banque Richelieu. Он занимается медиабизнесом: в 1998 году основал издательскую компанию NewsMedia и англоязычный деловой журнал Executive, посвященный экономике Ливана и стран Ближнего Востока. В кино Сахнауи выступал продюсером и инвестором ряда картин, включая "Облака Зильс-Марии" и ливанскую драму "Оскорбление", номинированную на премию "Оскар". В 2018 году Американская киноакадемия пригласила его стать своим членом. Сахнауи известен как меценат. Он финансировал культурные мероприятия, спортивные проекты и Ливанский американский университет. В частности, пожертвовал университету 6 млн долларов на строительство спортивного центра в кампусе Библоса, позднее стоимость проекта оценивалась примерно в 7 млн долларов. Его имя тесно связано с кризисом ливанской банковской системы, начавшимся в 2019 году. Как и другие руководители крупнейших банков, Сахнауи подвергался критике из-за фактической заморозки вкладов и распределения убытков финансовой системы. В 2022 году судья запретила ему и руководителям еще четырех банков выезд из страны в рамках расследования банковских операций, обвинения им предъявлены не были.

В последние годы Сахнауи преимущественно живет в США.