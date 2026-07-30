Число жертв землетрясения в Японии возросло до 30 человек

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила, что возросло до 30 человек число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего в префектуре Кумамото на острове Кюсю.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Температура воздуха в пострадавшем районе достигает 35 градусов, десятки тысяч домов остаются без электричества и водоснабжения. Доставлены тысячи передвижных кондиционеров, большинство из которых предназначены для эвакуационных центров.

Нынешнее землетрясение стало самым мощным с 1973 года, когда в префектуре произошло землетрясение магнитудой 7,3. Оно унесло жизни 273 человек. Одним из его символов стал торговый центр Aeon, открывшийся после восстановления только в нынешнем июне и разрушенный вновь.