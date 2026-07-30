"Хеврат Хашмаль" подключает к электросети базы ЦАХАЛа у границы с Сирией

Израильская электрическая компания проводит работы по подключению к национальной электросети 12 баз Армии обороны Израиля вдоль границы с Сирией, до сих пор обеспечивавшиеся дизель-генераторами.

Работы включают прокладку электроинфраструктуры протяженностью около 41 километра по сложному рельефу и в непростых топографических условиях.

На сегодняшний день "Хеврат Хашмаль" завершила подключение к сети пяти баз, еще две будут подключены в ближайшие недели, а остальные пять находятся на стадии инженерного проектирования. Общая стоимость работ 24 миллиона шекелей.