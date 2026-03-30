Банк Израиля оставил учетную ставку без изменений

Банк Израиля сообщил в понедельник, 30 марта, о решении оставить учетную ставку без изменений на уровне 4%, в соответствии с прогнозами аналитиков.

Решение было принято на фоне утверждения государственного бюджета на 2026 год, усиливающейся обеспокоенности затяжным характером войны, резкого скачка цен на энергоносители.

Главным фактором, не позволившим снизить ставку после двух предыдущих снижений (в ноябре 2025 и январе 2026 года), стали опасения новой вспышки инфляции. По оценке центробанка, она может вырасти с нынешних 2% до верхней границы целевого диапазона в 3%. Дополнительные факторы - геополитическая неопределённость и уже целый месяц не работающая система образования, оказывающая давление на рынок труда.

Одновременно с решением по ставке Банк Израиля опубликовал обновленный экономический прогноз, который закономерно оказался хуже январского. Прогноз роста на текущий год снижен с 5,2% до 3,8%. Прогноз на 2027 год, напротив, повышен - с 4,3% до 5,5%, что отражает ожидания быстрого восстановления после окончания боевых действий

Дефицит бюджета ожидается на уровне 5,3% ВВП против прежнего прогноза в 3,9% . Соотношение долга к ВВП вырастет, согласно прогнозу, до ожидаемых 70,5% в 2026 году.

Кроме того, Банк Израиля прогнозирует одно-два снижения учетной ставки до конца 2026 года.