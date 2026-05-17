RyanAir повышает премии персоналу за выявление негабаритного багажа

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair повышает выплаты персоналу за обнаружение негабаритного багажа. Ранее за каждый случай выявления сотрудник получал премию 2,5 евро. Эту сумму планируется увеличить до 3,5 евро. Отменен месячный потолок на подобные выплаты, составлявший 80 фунтов на сотрудника.

"Пассажиры должны понимать: если вы подойдете к стойке с негабаритным багажом, вам придется заплатить", – заявил генеральный директор перевозчика Майкл О'Лири. Он также выступил за запрет на торговлю алкоголем в аэропорту, поскольку он провоцирует дебоши на борту, пишет сайт GeoNews.

Согласно правилам авиакомпании, бесплатно можно провозить только небольшую ручную кладь размером 40х30х20 сантиметров. За дополнительную плату можно взять кладь размером 55х40х20 сантиметров. За зарегистрированный багаж весом 20-23 кг придется заплатить еще больше.