"Гаарец": суд в Гааге выдал секретные ордера на арест новых представителей руководства Израиля

время публикации: 17 мая 2026 г., 12:35 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 12:44
AP Photo/Peter Dejong, Pool

Как пишет газета "Гаарец" со ссылкой на дипломатический источник, Международный уголовный суд в Гааге выдал секретные ордера на арест трех израильских политиков и двух представителей армейского командования.

О ком именно идет речь, и когда это произошло, в публикации не сообщается. Автор материала Лиза Розовская напоминает, что ранее такие ордера были выданы на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Эти ордера были выданы в ноябре 2024 года по обвинениям "за преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года".

Конкретно, МУС вменяет в вину Нетаниягу и Галанту "использование голода как метода ведения войны" (военное преступление) и "убийства, преследования и другие бесчеловечные действия" (преступления против человечности). Кроме того, суд в Гааге счел, что Нетаниягу и Галант "несут уголовную ответственность как гражданские начальники за преднамеренные атаки на гражданское население" (еще одно военное преступление).

Решение суда вызвало осуждение как в Израиле, так и на международной арене. Тогдашний президент США Джо Байден назвал его возмутительным, а его преемник Дональд Трамп ввел санкции против причастных. Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара постановила, что суд не обладает юрисдикцией для такого решения.

