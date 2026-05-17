"Кан": избитая в деревне Атара собака доставлена на лечение в Хайфу, полиция расследует инцидент

Израильская полиция расследует инцидент в деревне Атара (рядом с Рамаллой, Палестинская автономия), где мужчина с закрытым лицом был снят на видео во время жестокого избиения привязанной сторожевой собаки.

В ПА заявляют, что нападение на собаку совершил израильтянин. Так утверждают и владельцы собаки. Однако полиция Израиля пока официально это не подтвердила. О задержании подозреваемого не сообщалось.

Видео, распространенное в соцсетях, вызвало широкий резонанс.

Собака по кличке Люси, годовалая малинуа (бельгийская овчарка), была доставлена на лечение в ветеринарную больницу в Хайфе. Владелец Люси рассказал "Кан", что ночью за собакой приехала израильская зоозащитница. По его словам, Люси получила травмы по всему телу, у нее были повреждены голова, лапы и зубы. Лечение, по предварительной оценке, займет не менее недели.

Владелец собаки утверждает, что нападение продолжалось более десяти минут: "Он бил Люси по голове, по ногам, сломал ей зубы. Кровь была повсюду – мы были уверены, что она умерла, только потом увидели, что она смогла встать".

По словам владельца собаки, члены семьи снимали происходящее на видео из дома и не вышли наружу, потому что опасались, что нападавший причинит вред и им. "Сегодня избили нашу собаку, завтра изобьют моего сына или его жену. Мы хотим, чтобы полиция защищала и нас", – сказал он "Кан", высказав предположение, что нападавший пытался убить сторожевую собаку, чтобы затем проникнуть в дом.

Полиция связалась с владельцем собаки и предложила ему подать жалобу.