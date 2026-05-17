x
17 мая 2026
|
последняя новость: 14:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 мая 2026
|
17 мая 2026
|
последняя новость: 14:43
17 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Зеленский прокомментировал массированный удар по Москве

Россия
Украина
Война в России
Владимир Зеленский
время публикации: 17 мая 2026 г., 13:11 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 13:15
Зеленский прокомментировал массированный удар по Москве
AP Photo/Anthony Pizzoferrato

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный удар по Московскому региону, нанесенный ВСУ в ночь на 17 мая. По российским данным, погибли три человека, 17 получили ранения.

"Это ответ на затягивание войны со стороны Кремля и постоянные атаки по украинским городам и общинам. На этот раз украинские удары достигли Московского региона, несмотря на то, что именно там сосредоточена одна из мощнейших систем противовоздушной обороны России", – сообщил глава государства.

Зеленский отметил, что расстояние до целей превысило 500 километров, отметив, что в Украине продолжаются работы над созданием дальнобойных дронов и ракет, и поблагодарил ВСУ за точность и результативность ударов.

Российские СМИ и, в частности, агентство ТАСС называют последнюю украинскую атаку самой мощной с начала 2026 года, говоря об уничтожении и перехвате 556 БПЛА, но не уточняя, сколько летательных аппаратов достигло цели. Украинские СМИ говорят об одном из самых мощных ударов с начала полномасштабного российского вторжения.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 мая 2026

Путин сообщил, что дело идет к завершению конфликта с Украиной
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 мая 2026

Без мобильного интернета, без военной техники. В Москве отметили День Победы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 мая 2026

Зеленский издал указ, которым разрешил России провести парад на Красной площади