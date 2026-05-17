x
17 мая 2026
|
последняя новость: 13:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
17 мая 2026
|
17 мая 2026
|
последняя новость: 13:11
17 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Результаты выборов в ЦК ФАТХа: первая тройка – Баргути, Фарадж и Раджуб

Палестинская администрация
ФАТХ
время публикации: 17 мая 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 11:54
Маруан Баргути
AP Photo/Bernat Armangue

Саудовский телеканал "Аш-Шарк" сообщил, что получил окончательные результаты выборов в Центральный комитет движения ФАТХ.

По этим данным, первое место занял отбывающий в Израиле пять пожизненных сроков Маруан Баргути, осужденный за убийства израильтян и террористическую деятельность. Вторым стал глава общей службы безопасности Палестинской администрации Маджид Фарадж, третьим – председатель Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб.

В состав Центрального комитета, состоящего из 18 человек, также вошли заместитель председателя ПА Хусейн аш-Шейх, бизнесмен Ясир Аббас (сын нынешнего председателя ПА Махмуда Аббаса) и Захария Зубейди (бывший "шериф Дженина"), выпущенный из тюрьмы в январе 2025 года в рамках сделки Израиля с ХАМАСом по заложникам.

Ранее на этой неделе Махмуд Аббас был вновь избран лидером ФАТХа абсолютным большинством голосов.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 мая 2026

С опозданием на пять лет начал работу восьмой съезд ФАТХа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 мая 2026

Результаты выборов в ХАМАСе: аль-Хайя и Машаль сохранили посты, один из них возглавит "политбюро"