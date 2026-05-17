Результаты выборов в ЦК ФАТХа: первая тройка – Баргути, Фарадж и Раджуб

Саудовский телеканал "Аш-Шарк" сообщил, что получил окончательные результаты выборов в Центральный комитет движения ФАТХ.

По этим данным, первое место занял отбывающий в Израиле пять пожизненных сроков Маруан Баргути, осужденный за убийства израильтян и террористическую деятельность. Вторым стал глава общей службы безопасности Палестинской администрации Маджид Фарадж, третьим – председатель Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб.

В состав Центрального комитета, состоящего из 18 человек, также вошли заместитель председателя ПА Хусейн аш-Шейх, бизнесмен Ясир Аббас (сын нынешнего председателя ПА Махмуда Аббаса) и Захария Зубейди (бывший "шериф Дженина"), выпущенный из тюрьмы в январе 2025 года в рамках сделки Израиля с ХАМАСом по заложникам.

Ранее на этой неделе Махмуд Аббас был вновь избран лидером ФАТХа абсолютным большинством голосов.