Пляжный волейбол. Израильтяне стали победителями турнира в Китае
время публикации: 17 мая 2026 г., 12:14 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 12:14
Впервые в истории израильтяне стали победителями турнира Мирового тура по пляжному волейболу.
Израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кумичев в финале Xiamen Challenge, который сегодня завершается в Китае, победили австралийцев д`Артаньяна Поттса и Джека Пирса 24:22, 21:15.
В первом сете австралийцы вели в счете 4:0, 12:8.
Израильтяне в этом сезоне завоевал бронзовые медали двух этапов Мирового тура: в Мексике и Индии.
