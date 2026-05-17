Пляжный волейбол. Израильтяне стали победителями турнира в Китае

Впервые в истории израильтяне стали победителями турнира Мирового тура по пляжному волейболу.

Израильтяне Эйлон Элазар и Кевин Кумичев в финале Xiamen Challenge, который сегодня завершается в Китае, победили австралийцев д`Артаньяна Поттса и Джека Пирса 24:22, 21:15.

В первом сете австралийцы вели в счете 4:0, 12:8.

Израильтяне в этом сезоне завоевал бронзовые медали двух этапов Мирового тура: в Мексике и Индии.