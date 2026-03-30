Контроль цен, квоты на бензин, переход на удаленку. Как в мире борются с энергетическим кризисом

Блокирование Ираном Ормузского пролива и удары по нефтегазовым объектам арабских стран привели к кризису в энергетическом секторе, прежде всего – в странах Азии, являющихся основным рынком сбыта ближневосточных нефти и газа.

Практически повсеместным первым шагом правительств с целью смягчить скачок цен на электричество и транспорт стало снижение акцизов на топливо и разрешение электростанциям перейти на менее экологичные, но более дешевые виды топлива.

В частности, в Израиле уже снижен практически до нуля акциз на дизельное топливо для электростанций и рассматривается частичное снижение акциза на бензин.

Китай, Индия, Таиланд, Венгрия, Румыния, Россия ввели существенные ограничения или запрет на экспорт нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива и т.д., чтобы защитить внутренний рынок, но тем самым усугубили ситуацию в странах, не имеющих собственных мощностей нефтепереработки.

Южная Корея, Япония, Таиланд, Венгрия ввели потолок розничных цен на бензин.

Однако в ряде стран были вынуждены не ограничиваться общими мерами, а предпринимать шаги, непосредственно влияющие на жизнь населения.

Первыми чрезвычайное положение в сфере энергетики объявили Филиппины, где госсектор переведен на четырехдневную рабочую неделю, введено требование на выключение компьютеров в обеденный перерыв и на установку кондиционеров на температуру не ниже 24 градусов. Филиппинские авиакомпании сокращают количество авиарейсов, торговые центры – часы работы.

Шри-Ланка объявила о введении квот на бензин, перевела госсектор и образование на четырехдневную неделю, отменила публичные мероприятия и государственные церемонии.

Индия, зависящая от поставок катарского газа, ввела механизм распределения газа.

В Южной Корее госслужащие раз в пять дней не могут пользоваться рабочим автомобилем (ротация по последней цифре номера), выпущены рекомендации по энергосбережению для населения (12 пунктов, включая более короткий душ, зарядка телефонов в дневные часы, перенос стирки и уборки на выходные и т.д.). Также планируется ускоренный перезапуск пяти ядерных реакторов.

Таиланд перевел госсектор на удаленную работу.

В Бангладеш введено нормирование топлива для частного сектора. Университеты отправлены на каникулы. Торговые центры закрываются в 21:00. Введено плановое отключение электричества.

Вьетнам – авиакомпании отменяют рейсы из-за нехватки авиакеросина.

Пакистан перевел госсектор на четырехдневную рабочую неделю, вузы переведены на удаленное обучение, школы закрыты на две недели, отменены общественные церемонии. Сокращены лимиты на топливо для служебных автомобилей. Матчи крикетной лиги проводятся без зрителей.

Индонезия перевела на частично удаленную работу государственный сектор.

В Египте магазины, кафе, рестораны и торговые центры закрываются в 21:00 (по четвергам и пятницам – в 22:00). Рекламные щиты и уличная подсветка отключены или минимизированы. Госучреждения в Новой административной столице закрываются в 18:00; часть работы – дистанционно. Топливные лимиты для государственных автомобилей сокращены почти на треть.

В Эфиопии все госучреждения и государственные предприятия отправили несущественный персонал в обязательный оплачиваемый отпуск для сокращения транспортного расхода топлива.

На Маврикии введены ограничения на использование электроэнергии для несущественных нужд: запрещены декоративная подсветка, подогрев бассейнов, фонтаны.

Словения – на данный момент единственная страна Европы, введшая квоты на топливо