Израильский стартап ScaleOps мобилизовал 130 миллионов долларов

Израильская стартап-компания ScaleOps, разрабатывающая платформу управления облачными ресурсами и ресурсами ИИ, сообщила о привлечении у инвесторов $130 млн при оценке свыше $800 млн.

Раунд C мобилизации капитала возглавил венчурный фонд Insight Partners; в нём также приняли участие все действующие инвесторы: Lightspeed Venture Partners, Glilot Capital Partners, NFX и Picture Capital.

Совокупный объём инвестиций в компанию с момента основания в 2022 году превысил $210 млн.

Платформа ScaleOps управляет облачными ресурсами и ресурсами ИИ полностью автономно и в режиме реального времени: она обеспечивает полную видимость облачной среды клиента, принимает контекстно-зависимые решения и динамически адаптируется к уникальным потребностям каждого приложения с учётом меняющейся нагрузки.

Таким образом, каждое приложение получает в любой момент ровно тот объём ресурсов, который ему необходим, - автоматически и без ручного вмешательства. Это позволяет освободить разработчиков и DevOps от рутинной ручной работы для сосредоточения на инновациях, и обеспечивает до 80% экономии затрат на облачную инфраструктуру.