Раанана, Гедера, Пардесия и Бней-Аиш вошли в список городов с правом получения оружия
время публикации: 17 мая 2026 г., 20:42 | последнее обновление: 17 мая 2026 г., 20:46
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир утвердил включение дополнительных населенных пунктов, жители которых имеют право подать просьбу на получение лицензии на личное огнестрельное оружие.
В список вошли Раанана, Гедера, Пардесия и Бней-Аиш, а также Гдерот, Нахаль-Сорек и Хевель-Явне.
Жители вышеперечисленных населенных пунктов могут подавать заявления при условии соответствия установленным законом критериям.
По данным министерства национальной безопасности, с начала реформы разрешения на личное оружие получили уже более 250000 граждан.
