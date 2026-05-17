Раанана, Гедера, Пардесия и Бней-Аиш вошли в список городов с правом получения оружия

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир утвердил включение дополнительных населенных пунктов, жители которых имеют право подать просьбу на получение лицензии на личное огнестрельное оружие.

В список вошли Раанана, Гедера, Пардесия и Бней-Аиш, а также Гдерот, Нахаль-Сорек и Хевель-Явне.

Жители вышеперечисленных населенных пунктов могут подавать заявления при условии соответствия установленным законом критериям.

По данным министерства национальной безопасности, с начала реформы разрешения на личное оружие получили уже более 250000 граждан.