Утверждена налоговая льгота для жителей Ашкелона

Кнессет утвердил в итоговом чтении закон, дающий налоговую льготу в размере 7% от первых 146640 шекелей годового дохода жителям Ашкелона, прожившим в городе не менее 12 месяцев.

Максимальный размер льготы составит 10260 шекелей в год, то есть житель города с зарплатой около 12 000 шекелей брутто, не имеющий дополнительных льготных налоговых единиц, получит прибавку к чистому доходу в размере 855 шекелей в месяц.

Налоговая льгота будет применена ретроактивно с января 2026 года. Для этого необходимо обратиться к работодателю и отметить пункт 3 в форме 101, чтобы получить льготу задним числом.

Следует отметить, что экономисты выступали против данного шага сразу по нескольким причинам – Ашкелон гораздо более крупный город, чем Сдерот или Офаким, а налоговая льгота лишает преимущества и эти города и населенные пункты, прилегающие к сектору Газы.