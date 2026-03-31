Утвержден закон о пособиях работникам, отправленным в неоплачиваемый отпуск во время войны

Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях закон о выплате пособий работникам, отправленным в неоплачиваемый отпуск в период войны против Ирана "Рычание льва", начавшейся 28 февраля 2026 года.

Согласно утвержденной схеме, право на пособие по безработице будет предоставляться тем, кто находился в неоплачиваемом отпуске не менее 10 дней подряд, а не 30 дней, как по обычным правилам.

Одновременно сокращен и необходимый страховой стаж: теперь достаточно шести месяцев работы из последних 18 месяцев вместо обычных 12 из 18. Для некоторых категорий, включая эвакуированных, людей с инвалидностью, новых репатриантов, одиноких родителей и освобожденных военнослужащих, план предусматривает еще более льготные условия.

Согласно новому закону, тем, кому будет одобрен неоплачиваемый отпуск по этой схеме, выплаты будут начисляться с первого дня без удержания пяти дней отпуска, как это происходило прежде.

В Службе национального страхования (Битуах леуми) подчеркивают, что схема распространяется и на работников старше 67 лет, для которых предусмотрен специальный грант.

Пока закон будет действовать до 14 апреля 2026 года. В случае продолжения войны правительство Израиля рассмотрит возможность продления действия этой схемы еще на месяц – до 14 мая.