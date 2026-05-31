С сегодняшнего дня банки обязаны круглосуточно реагировать на сообщения о мошенничестве

С 31 мая вступает в силу указание Банка Израиля, обязывающее банки обеспечить круглосуточный телефонный ответ живого оператора для клиентов, сообщающих о подозрении на финансовое мошенничество или злоупотребление платежными средствами.

Ранее израильские СМИ отмечали, что это будет единственный банковский телефонный сервис, работающий 24 часа в сутки, за исключением зарубежных линий кредитных компаний.

Согласно указанию Банка Израиля, время ожидания ответа не должно превышать шести минут, а клиентам старше 70 лет должна предоставляться приоритетная очередь. Новые правила призваны ускорить реакцию банков на случаи кражи средств, мошеннических переводов и других подозрительных операций.

Однако проблема в том, что указание Банка Израиля не учитывает того, что зачастую жертвами мошенников становятся русскоязычные пожилые граждане, не владеющие ивритом. У коммерческих банков зачастую нет возможности предоставить поддержку на русском языке, тем более круглосуточную.