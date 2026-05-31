x
31 мая 2026
|
последняя новость: 06:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
31 мая 2026
|
31 мая 2026
|
последняя новость: 06:48
31 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

С сегодняшнего дня банки обязаны круглосуточно реагировать на сообщения о мошенничестве

Банк Израиля
Банк Дисконт
Мошенничество
Банк Апоалим
Банк Леуми
время публикации: 31 мая 2026 г., 06:48 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 06:48

С 31 мая вступает в силу указание Банка Израиля, обязывающее банки обеспечить круглосуточный телефонный ответ живого оператора для клиентов, сообщающих о подозрении на финансовое мошенничество или злоупотребление платежными средствами.

Ранее израильские СМИ отмечали, что это будет единственный банковский телефонный сервис, работающий 24 часа в сутки, за исключением зарубежных линий кредитных компаний.

Согласно указанию Банка Израиля, время ожидания ответа не должно превышать шести минут, а клиентам старше 70 лет должна предоставляться приоритетная очередь. Новые правила призваны ускорить реакцию банков на случаи кражи средств, мошеннических переводов и других подозрительных операций.

Однако проблема в том, что указание Банка Израиля не учитывает того, что зачастую жертвами мошенников становятся русскоязычные пожилые граждане, не владеющие ивритом. У коммерческих банков зачастую нет возможности предоставить поддержку на русском языке, тем более круглосуточную.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 27 мая 2026

ИИ на службе мошенников: как "случайный" разговор становится оружием против ваших родителей
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 25 мая 2026

Обещают сиделку или денежные выплаты: телефонные мошенники обманывают русскоязычных пенсионеров
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 мая 2026

Полиция предупреждает: мошенники рассылают SMS-сообщения о "взыскании штрафов"
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 30 апреля 2026

Новая схема телефонного мошенничества: "заказное письмо от Битуах Леуми"