В Египте произошло землетрясение, которое ощущалось в Израиле

В ночь на 3 августа в Египте произошло землетрясение, которое ощущалось также в южных и центральных районах Израиля.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о землетрясении магнитудой 5,2. Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 38 км к северу от Суэца (Египет).

Сведений об ущербе или пострадавших из Египта не поступало.

Израиль находится в районе Сирийско-Африканского разлома, отличающемся высокой сейсмической активностью.

Напомним, что наиболее разрушительным в современной истории Эрец-Исраэль было землетрясение 11 июля 1927 года в районе Иерусалима, когда погибли около 300 человек. За последние десятилетия самым сильным было землетрясение в районе Эйлата 22 ноября 1995 года (считается, что оно привело к гибели одного человека, умершего от сердечного приступа). В XXI веке самым сильным в Израиле было землетрясение 15 февраля 2008 года – магнитудой до 5,3 (по данным, опубликованным тогда полицией Израиля), к серьезным разрушениям и жертвам это землетрясение не привело.