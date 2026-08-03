UKMTO сообщило о взрыве рядом с танкером у берегов Омана
время публикации: 03 августа 2026 г., 02:49 | последнее обновление: 03 августа 2026 г., 04:42
UKMTO сообщило о взрыве рядом с танкером у берегов Омана
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Британское управление морских торговых операций (UKMTO) сообщило об инциденте в 20 морских милях к северо-востоку от оманского портового города Хасаб.
Капитан танкера сообщил, что услышал взрыв в непосредственной близости от судна. Танкер и все члены экипажа находятся в безопасности. Обстоятельства происшествия выясняются.