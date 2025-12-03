Израиль примет участие в консорциуме, создаваемом США для конкуренции с Китаем в сфере ИИ

Как пишет издание Business Standard cо ссылкой на высокопоставленного представителя Государственного департамента США, администрация президента Дональда Трампа намерена подписать с союзными странами новые соглашения, с целью укрепить цепочки поставок микрочипов и материалов, необходимых для развития ИИ-технологий.

Инициатива призвана снизить зависимость от Китая в критически важных областях. Первая встреча состоится в Белом доме 12 декабря, в ней примут участие представители Южной Кореи, Японии, Сингапура, Нидерландов, Великобритании, Израиля, Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов, рассказал заместитель госсекретаря по экономическим вопросам Джейкоб Хельберг.

Выбор стран объясняется их тесными связями с США, запасами необходимых минеральных ресурсов и расположением на их территории полупроводниковых компаний. Отметим, что в список вошли две ближневосточные страны: Израиль и ОАЭ.

По словам Хельберга, на встрече 12 декабря речь пойдет о достижении соглашений в энергетической сфере, разработке критических важных минералов, производстве, создании инфраструктуры искусственного интеллекта и обеспечении логистики и перевозок.