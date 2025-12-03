Утвержден закон о бесплатной юридической помощи для пожилых жертв мошенничества

На пленарном заседании Кнессета был утвержден во втором и третьем чтениях закон о бесплатной юридической помощи для пожилых людей, ставших жертвами экономической эксплуатации: речь идет как о пострадавших от телефонного и сетевого мошенничества, так и о жертвах агрессивного маркетинга и о тех, кто подписался на ненужные и неиспользуемые услуги из-за непонимания стоимости, продолжительности и последствий сделки или недостаточного владения ивритом.

В соответствии с новым законом, отделы юридической помощи при министерстве юстиции ("Сиюа мишпати") будут бесплатно помогать людям в возрасте 65 лет и старше в защите их прав в тех случаях, если они стали жертвами финансовой эксплуатации: граждан будут сопровождать в юридических процессах, помогая защитить и реализовать свои права. Помощь будет предоставляться отделом по представительству пожилых людей в отделах юридической помощи при министерстве юстиции без оплаты со стороны обратившихся.

Министерство юстиции отмечает, что в последнее время было получено множество обращений от людей преклонного возраста, ставших жертвами экономической эксплуатации. Некоторые стали жертвами агрессивного маркетинга, в ходе которого им навязали невыгодные сделки на ненужные им товары или услуги, причем из такого соглашения пожилому человеку крайне сложно выйти по собственной воле. Такие сделки нередко совершают, используя специфические уязвимости пенсионеров – их возраста, физического или когнитивного состояния, языковых трудностей, непонимания сути сделки и общей уязвимости, которая не позволяет человеку преклонного возраста четко и быстро отказаться и не дать себя использовать.

"Сиюа мишпати" уже сейчас занимается обращениями пожилых людей, ставших жертвами финансовой эксплуатации. В одном из случаев проживающий в доме престарелых пожилой человек нуждался в сопровождении для снятия денег в банке: воспользовавшись этой возможностью, сотрудник учреждения снимал тысячи шекелей, тогда как пожилой человек думал, что с его счета снимаются всего лишь несколько сотен.

Еще одна жительница дома престарелых обратилась с жалобой на то, что к ней пришли двое людей якобы "помочь ей уладить проблемы с ее счетом", обманным путем получили данные ее кредитной карты и сняли с ее счета десятки тысяч шекелей. Адвокаты отдела юридической помощи помогли также пожилым людям, приобретшим купоны, которыми они не могут воспользоваться, путешествия или отдых в гостиницах, куда они не могут поехать, а также тем, кто перевел свое имущество стоимостью в сотни тысяч шекелей совершенно незнакомым людям или консультантам, которые обещали оказать им услуги по многократно завышенным ценам и не предоставили самих услуг.

В министерстве юстиции понимают, что в реальности случаев обмана людей преклонного возраста значительно больше: многие жертвы не обращаются за помощью, потому что им стыдно или потому что они не могут себе позволить оплатить услуги адвокатов.

В соответствии с новым законом, люди старше 65-летнего возраста смогут обратиться в отделения "Сиюа мишпати" при министерстве юстиции в юридических процедурах, в рамках которого декларируется, что совершенная человеком сделка была результатом эксплуатации его возраста, слабости, когнитивного состояния, состояния здоровья или языковых трудностей. Важно, что юридическая помощь будет предоставляться без необходимости соответствовать критериям малообеспеченного человека, который нередко становится значимым препятствием для обращения за помощью в "Сиюа мишпати".

Подробно узнать о видах юридической помощи, процедуре обращения и многом другом можно в соответствующем разделе сайта "Коль Зхут" на русском языке.