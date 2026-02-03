Опубликовано имя израильтянина, погибшего в ДТП в Таиланде
время публикации: 03 февраля 2026 г., 16:04 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 16:04
51-летний Шай Ханания Пинто из поселка Омен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Самуи в Таиланде. Он отдыхал в Таиланде вместе со своей женой Дорин, которая все еще находится на Самуи.
Как сообщает 12 канал ИТВ, у супругов двое детей, 22-летний сын и 17-летняя дочь, они в эти дни находятся в Израиле.
МИД и волонтеры организации ЗАКА в Таиланде занимаются получением разрешений на выдачу тела и обеспечением доставки тела погибшего в Израиль для похорон.
