Опубликовано имя израильтянина, погибшего в ДТП в Таиланде

51-летний Шай Ханания Пинто из поселка Омен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Самуи в Таиланде. Он отдыхал в Таиланде вместе со своей женой Дорин, которая все еще находится на Самуи.

Как сообщает 12 канал ИТВ, у супругов двое детей, 22-летний сын и 17-летняя дочь, они в эти дни находятся в Израиле.

МИД и волонтеры организации ЗАКА в Таиланде занимаются получением разрешений на выдачу тела и обеспечением доставки тела погибшего в Израиль для похорон.