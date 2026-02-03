x
03 февраля 2026
03 февраля 2026
03 февраля 2026
03 февраля 2026
Израиль

Отдел реабилитации при минобороны на грани краха: число обращений удвоилось

Кнессет
Социальные проблемы
Инвалидность
Психиатрия
Минобороны
время публикации: 03 февраля 2026 г., 16:56 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 16:56
Отдел реабилитации при минобороны на грани краха: число обращений удвоилось
Yossi Aloni/Flash90

Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне под председательством депутата Боаза Бисмута обсудила критическую ситуацию, сложившуюся в отделе реабилитации ("агаф а-шикум") министерства обороны, который едва справляется с вдвое возросшей вследствие войны нагрузкой.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, в настоящее время сотрудники отдела реабилитации оказывают помощь примерно 85,4 тысячам раненых и пострадавших военнослужащих и сотрудников служб безопасности, и с начала войны добавилось примерно 24 тысячи новых подопечных.

Доля людей, которые борются с психологическими травмами и ПТСР, выросла с прежних 18% до 38%, и по прогнозам специалистов, в течение двух лет обратятся еще примерно 20 тысяч пострадавших, из которых половина страдает от психологических травм.

В то же время, численность персонала отдела выросла всего на 39%, и сотрудники попросту не справляются с огромным потоком остро нуждающихся в помощи.

Израиль
