Отдел реабилитации при минобороны на грани краха: число обращений удвоилось

Парламентская комиссия по иностранным делам и обороне под председательством депутата Боаза Бисмута обсудила критическую ситуацию, сложившуюся в отделе реабилитации ("агаф а-шикум") министерства обороны, который едва справляется с вдвое возросшей вследствие войны нагрузкой.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, в настоящее время сотрудники отдела реабилитации оказывают помощь примерно 85,4 тысячам раненых и пострадавших военнослужащих и сотрудников служб безопасности, и с начала войны добавилось примерно 24 тысячи новых подопечных.

Доля людей, которые борются с психологическими травмами и ПТСР, выросла с прежних 18% до 38%, и по прогнозам специалистов, в течение двух лет обратятся еще примерно 20 тысяч пострадавших, из которых половина страдает от психологических травм.

В то же время, численность персонала отдела выросла всего на 39%, и сотрудники попросту не справляются с огромным потоком остро нуждающихся в помощи.