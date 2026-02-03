Бецалель Зини, брат главы ШАБАКА, является одним из подозреваемых по делу о контрабанде в Газу

Мировой суд в Ашкелоне разрешил к публикации информацию о том, что родной брат главы ШАБАКа Бецалель Зини является одним из подозреваемых по делу о контрабанде сигарет в сектор Газы.

Ранее в суд была подана декларация обвинения о намерении в ближайшие дни выдвинуть официальные обвинения против подозреваемого. В суд также подано ходатайство о продлении срока его содержания под стражей на четыре дня.

Как сообщает во вторник, 3 февраля, "Гаарец", по другому делу, также связанному с контрабандой товаров в Газу, задержаны еще 13 подозреваемых, против них также будут поданы обвинения.