x
03 февраля 2026
|
последняя новость: 17:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2026
|
03 февраля 2026
|
последняя новость: 17:09
03 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бецалель Зини, брат главы ШАБАКА, является одним из подозреваемых по делу о контрабанде в Газу

Полиция
Контрабанда
Газа
ШАБАК
время публикации: 03 февраля 2026 г., 17:09 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 17:13
Бецалель Зини, брат главы ШАБАКА, является одним из подозреваемых по делу о контрабанде в Газу
Flash90

Мировой суд в Ашкелоне разрешил к публикации информацию о том, что родной брат главы ШАБАКа Бецалель Зини является одним из подозреваемых по делу о контрабанде сигарет в сектор Газы.

Ранее в суд была подана декларация обвинения о намерении в ближайшие дни выдвинуть официальные обвинения против подозреваемого. В суд также подано ходатайство о продлении срока его содержания под стражей на четыре дня.

Как сообщает во вторник, 3 февраля, "Гаарец", по другому делу, также связанному с контрабандой товаров в Газу, задержаны еще 13 подозреваемых, против них также будут поданы обвинения.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 февраля 2026

Родственнику главы ШАБАКа предъявят обвинения в контрабанде товаров в Газу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 февраля 2026

Продлен срок задержания родственника главы ШАБАКа по "делу о контрабанде в Газу"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 января 2026

Адвокат родственника Давида Зини: "Мой клиент отвергает все подозрения"