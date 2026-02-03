Нетаниягу встретился с председателем Палаты депутатов Румынии
время публикации: 03 февраля 2026 г., 17:42 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 17:42
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и председатель Кнессета Амир Охана встретились с председателем Палаты депутатов Румынии Сорином Гриндяну.
Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что Нетаниягу поблагодарил Гриндяну за постоянную поддержку государства Израиль и беспрерывную борьбу с проявлениями антисемитизма. Амир Охана высоко оценил прочность отношений между двумя парламентами и двумя народами.
Во встрече приняли участие министр здравоохранения Румынии, депутаты парламента и посол Румынии в Израиле.
