Израиль

Нетаниягу встретился с председателем Палаты депутатов Румынии

Израиль
Румыния
время публикации: 03 февраля 2026 г., 17:42
Нетаниягу встретился с председателем Палаты депутатов Румынии
Фото: Хаим Цах/GPO

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и председатель Кнессета Амир Охана встретились с председателем Палаты депутатов Румынии Сорином Гриндяну.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра сообщила, что Нетаниягу поблагодарил Гриндяну за постоянную поддержку государства Израиль и беспрерывную борьбу с проявлениями антисемитизма. Амир Охана высоко оценил прочность отношений между двумя парламентами и двумя народами.

Во встрече приняли участие министр здравоохранения Румынии, депутаты парламента и посол Румынии в Израиле.

