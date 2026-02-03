В Цюрихе гражданин Косово напал на еврея с кулаками и оскорблениями
В понедельник вечером полиция Цюриха задержала гражданина Косово, напавшего на 26-летнего ультраортодоксального еврея на улице Манессштрассе. Об этом пишет Stadt Zürich.
По данным издания, несколько свидетелей скрутили нападавшего и удерживали его до приезда полиции. По словам свидетелей, мужчина без всякой причины несколько раз ударил свою жертву кулаком, сопровождая нападение оскорбительными антисемитскими высказываниями. Хулиган продолжил ругаться и после того, как приехала полиция.
Задержанный – 40-летний гражданин Косово, мусульманин, не имеющий постоянного места жительства в Швейцарии. Он уже имел приводы в полицию, не связанные с проявлением антисемитизма.
Жертва получила незначительные травмы.
