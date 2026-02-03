Родственнику главы ШАБАКа предъявят обвинения в контрабанде товаров в Газу

Полиция сообщила о завершении разбирательства в отношении родственника главы Общей службы безопасности (ШАБАК) Давида Зини, который проходит фигурантом по делу о контрабанде товаров в Газу.

Подана декларация обвинения, свидетельствующая о намерении в ближайшие дни выдвинуть официальные обвинения против подозреваемого. В суд также подано ходатайство о продлении срока его содержания под стражей на четыре дня.

Как сообщает во вторник, 3 февраля, "Гаарец", по другому делу, также связанному с контрабандой товаров в Газу, задержаны еще 13 подозреваемых, против них также будут поданы обвинения.

Суд пока не разрешал публикацию имени родственника Давида Зини и степени их родства: известно, что он был задержан около двух недель назад по подозрению в совершении преступлений против безопасности государства. Речь идет о контрабанде товаров, запрещенных к распространению в Газе, а также о налоговых нарушениях. Объем контрабанды оценивается в сотни тысяч шекелей.

По имеющимся подозрениям, участники преступной схемы использовали свои военные должности для переправки запрещенных товаров в сектор Газы. После того, как стало известно о подозрениях в отношении родственника Давида Зини, было проведено срочное заседание с участием юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары.

По итогам совещания было принято решение отстранить ШАБАК от участия в расследовании и полностью удалить Давида Зини от расследования в отношении его родственника. Поэтому, в отличие от других подозреваемых, родственник Зини допрашивался полицией и имел возможность встречаться с адвокатом, тогда как другими подследственными занимался ШАБАК.