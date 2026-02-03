x
03 февраля 2026
Экономика

Маск объединяет SpaceX и xAI в компанию стоимостью 1,15 триллиона долларов

Илон Маск
время публикации: 03 февраля 2026 г., 11:32 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 11:32
Маск объединяет SpaceX и xAI в компанию стоимостью 1,15 триллиона долларов
AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Pool

Компания SpaceX Илона Маска сообщила о поглощении принадлежащего ему же стартапа xAI, разрабатывающего ИИ-платформу Grok

В опубликованном коммюнике Маск заявил, что объединение сформирует "двигатель инноваций", объединяющий ИИ, ракеты, космический интернет и медиа под одной крышей.

Условия сделки не раскрываются официально, однако, согласно публикуемым со ссылками на приближенные источники сообщениям, xAI была оценена в $125 млрд, а SpaceX - в $1 трлн, что делает ее самой дорогой частной компанией за всю историю.

По мнению экспертов, слияние двух стартапов предназначено для подготовки к публичному размещению акций на фондовом рынке.

