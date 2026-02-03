x
03 февраля 2026
|
последняя новость: 12:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 февраля 2026
|
03 февраля 2026
|
последняя новость: 12:48
03 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Подписан план развития поселка Адам: 120 млн инвестиций, тысячи новых квартир

Иудея и Самария
Минфин
Мин.строительства
время публикации: 03 февраля 2026 г., 11:17 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 11:17
Подписан план развития поселка Адам: 120 млн инвестиций, тысячи новых квартир
Пресс-служба министерства строительства

Подписано соглашение о развитии поселка Адам (региональный совет Мате-Биньямин): министерство строительства и министерство финансов согласовали объем инвестиций примерно в 120 миллионов шекелей, которые пойдут на развитие центральной инфраструктуры, модернизацию транспорта, общественные пространства и новые жилые дома.

План развития поселка предусматривает добавление еще 2780 единиц жилья, около 500 из них уже выставлены на рынок.

В пакет работ включены прокладка подъездных дорог, подключение к магистральным сетям, развитие водоснабжения и канализации, а также подготовка к приему новых жителей. Отдельно прописано развитие общественных и рекреационных территорий – строительство нового спортивно-досугового комплекса, парков и открытых общественных зон примерно на 29 млн шекелей.

Также предусмотрена подготовка к строительству образовательных и общественных учреждений: около 18 млн шекелей на земляные и инфраструктурные работы как подготовительный этап для детских садов и школ.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 февраля 2026

Аэропорт Кирьят-Шмоны вновь начнет принимать самолеты
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 декабря 2025

Официально определены муниципальные границы восьми поселков в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 декабря 2025

Генплан развития Цфата "Южные ворота" утвержден к вступлению в силу