Подписан план развития поселка Адам: 120 млн инвестиций, тысячи новых квартир

Подписано соглашение о развитии поселка Адам (региональный совет Мате-Биньямин): министерство строительства и министерство финансов согласовали объем инвестиций примерно в 120 миллионов шекелей, которые пойдут на развитие центральной инфраструктуры, модернизацию транспорта, общественные пространства и новые жилые дома.

План развития поселка предусматривает добавление еще 2780 единиц жилья, около 500 из них уже выставлены на рынок.

В пакет работ включены прокладка подъездных дорог, подключение к магистральным сетям, развитие водоснабжения и канализации, а также подготовка к приему новых жителей. Отдельно прописано развитие общественных и рекреационных территорий – строительство нового спортивно-досугового комплекса, парков и открытых общественных зон примерно на 29 млн шекелей.

Также предусмотрена подготовка к строительству образовательных и общественных учреждений: около 18 млн шекелей на земляные и инфраструктурные работы как подготовительный этап для детских садов и школ.