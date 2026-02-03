x
03 февраля 2026
Мир

В Париже произведены обыски в офисах X, Илон Маск вызван в прокуратуру

Франция
ИИ
Илон Маск
время публикации: 03 февраля 2026 г., 14:58 | последнее обновление: 03 февраля 2026 г., 15:02
В Париже произведены обыски в офисах X, Илон Маск вызван в прокуратуру
Thomas Samson, Pool photo via AP

Французская полиция провела обыски в парижском офисе принадлежащей Илону Маску компании X. Сам Маск, а также бывшая генеральный директор компании Линда Яккарино приглашены для дачи показаний в прокуратуру.

"На данном этапе расследование строится на конструктивном подходе, цель которого – гарантировать соблюдение платформой французского законодательства, поскольку компания действует на территории нашей страны", – сообщила прокурор Парижа Лор Бекуа.

Выдвинутые правоохранительными органами подозрения касаются производства и распространения порнографических материалов, в том числе – с участием несовершеннолетних, отрицания преступлений против человечности – в частности, Холокоста, получении информации мошенническим путем с помощью алгоритмов.

Основные подозрения касаются способности чат-бота Grok создавать эротические и порнографические изображения на основе фотографий реальных людей с помощью технологии deepfake. Несколько недель назад компания сообщила, что эта функция будет заблокирована.

Мир
