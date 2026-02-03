ЦАХАЛ объявляет о трех специальных маршрутах службы ультраортодоксальной молодежи

Глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир утвердил директиву о предоставлении специальных целевых "маршрутов" службы для представителей ультраортодоксального сектора. Директива, подготовленная в сотрудничестве с министерством обороны, представлена министру обороны Исраэлю Кацу.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, новый документ регулирует различные варианты адаптации службы в армии для призывников-харедим на трех целевых "маршрутах" службы, устанавливая правила командования и подчинения, проведения различных мероприятий, образовартельных моментов и гендерной адаптации службы к образу жизни призывников.

Процесс реализации нововведений планируется в ближайшие недели. Директива предусматривает три "маршрута", позволяющие каждому представителю ультрарелигиозного сектора служить в ЦАХАЛе, не нарушая религиозных ограничений и придерживаясь своего образа жизни.

Предусмотрены три маршрута: "Маген", в рамках которого военносслужащие будут служить в гендерно-адаптированном отряде (без девушек-военнослужащих); "Херев", в рамках которого гендерно-адаптированной (полностью мужской) будет вся структура (например, батальон), а командирами будут назначаться ультрарелигиозные офицеры, и маршрут "Давид", в рамках которого все служащие в подразделении будут религиозными и ультрарелигиозными.

Распоряжение также предусматривает создание должности советника начальника Генштаба по вопросам "харедим", который будет консультировать командование армии и контролировать условия службы для представителей ультраортодоксального сектора в координации со всеми армейскими структурами – командирами, отделом кадров, военным раввинатом и так далее.

Директива подробно описывает дополнительные права, на которые имеют право солдаты в "маршрутах" для ультраортодоксов, такие как время для молитв, питание со строгим кашрутом, декларация верности армии как замена присяге и т.д. Эти права закреплены также и в других директивах уже сегодня, но дополнительно включены и в эту директиву из-за их важности для этой группы населения.

Директива будет распространяться на призывников–"харедим", которые призываются именно на целевые "маршруты". Представитель ультрарелигиозного сектора, который выбирает маршрут службы за пределами трех вышеперечисленных, будет служить согласно директиве о совместной службе, и новая директива на него не распространяется.