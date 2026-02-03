Командование UNIFIL возмущено: Израиль опрыскивает растительность на юге Ливана

Израиль использует сельскохозяйственные самолеты, чтобы не позволять разрастаться сорнякам, деревьям и кустарникам на юге Ливана: таким образом ЦАХАЛ обеспечивает поддерживание редкой растительности, которая не позволяет создавать укрытия для новой террористической инфраструктуры, такой как туннели и склады оружия.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, гражданские самолеты на службе ЦАХАЛа проводят обработку участков, прилегающих к пограничному заграждению в Ливане и в Сирии, чтобы уничтожать растительность в густо заросшей местности.

Горная и труднопроходимая местность южного Ливана затрудняет действия наземных вооруженных сил, действующих против террористов "Хизбаллы", устраивающих в зарослях засады, склады оружия и боеприпасов, туннели и другие элементы террористической инфраструктуре. Поэтому ЦАХАЛ расчищает местность, поддерживая ее "стерильной" – как это и определено резолюцией 1701, регулирующей создание зоны безопасности.

Однако командование UNIFIL выразило протест против использования воздушного пространства Ливана, заявив, что оно нарушает условия резолюции 1701. Отмечается, что силы UNIFIL получили заблаговременное предупреждение об опрыскивании в районах, прилегающих к "синей линии" – им порекомендовали оставить район и оставаться под укрытием, хотя распыляемые вещества и не токсичны для людей.

В UNIFIL утверждают, что из-за этих предупреждений были вынуждены отменить более 12 рутинных мероприятий, и возобновили свою деятельность только спустя девять часов. Миротворцы заявили также, что у них " возникли опасения относительно влияния неидентифицированного химического вещества на местные сельскохозяйственные земли и того, как это может в долгосрочной перспективе повлиять на возвращение граждан в свои дома и к источникам средств к существованию".