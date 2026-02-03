Reuters: SpaceX официально объединяется с xAI – сделка оценивается в $250 млрд

Компания SpaceX Илона Маска официально объединяется с его же разработчиком искусственного интеллекта xAI, сообщил Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями соглашения. По словам собеседника агентства, процедура слияния и поглощения будет оформлена примерно на $250 млрд.

В публикации отмечается, что сделка станет одной из крупнейших в истории и закрепит консолидацию активов Маска накануне планируемого IPO SpaceX. Источник Reuters также указывает оценки сторон: xAI – около $250 млрд, SpaceX – около $1 трлн.

Слияние фактически объединяет под одной крышей космические запуски SpaceX, спутниковый интернет Starlink, соцплатформу X и чат-бота Grok, а также усиливает планы Маска по развитию вычислительной инфраструктуры для ИИ, включая проекты, связанные с размещением мощностей в космосе.

Ранее Reuters писал, что обсуждения о возможном объединении велись в конце января – тогда источники говорили о схеме обмена акциями и о том, что сделка должна поддержать стратегию Маска по созданию "космических дата-центров" для нужд ИИ.